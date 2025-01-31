В субботу в Черноземье будет облачно и дождливо,от 0°С до +5°С

В большинстве регионов Черноземья в субботу, 1 февраля, будет облачно, пройдут небольшие дожди. Температура будет варьироваться от 0°С до +5°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ближайшей ночью может быть облачно при +2°С, без осадков. Днем — облачно при +4°С, без осадков.

В Воронеже температура составит 0°С…+3°С. В течение суток прогнозируется облачность, без осадков.

В Курске ночью ожидается облачность при +3°С, без осадков. Днем — облачность при +5°С, пройдет дождь.

В Липецке ночью прогнозируется облачность при 0°С, без осадков. Днем — облачность при +3°С, временами будут выпадать небольшие осадки.

В Орле температура будет варьироваться от +3°С до +5°С. В течение суток ожидается облачность, временами будет идти небольшой дождь.

В Тамбове температура составит 0°С...+2°С. В течение суток будет облачно, без осадков.

Анастасия Колпачева