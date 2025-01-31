Лейтенантские разборки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от башкирских следователей доложить о проверке в отношении сотрудника ведомства, подвергшегося побоям со стороны полицейского. Осенью 2023 года следователь Мелеузовского межрайонного отдела СУ СКР Евгений Машин, управляя автомобилем BMW, был остановлен дежурными автоинспекторами, а при задержании лейтенант полиции Кирилл Кучеренко применил к нему силу, за что получил шесть лет и три месяца лишения свободы. Бывшие коллеги Евгения Машина настаивают, что мотивом для насилия была личная неприязнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мелеузовский районный суд приговорил к трем годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима бывшего инспектора отдела ГИБДД по Мелеузовскому району Кирилла Кучеренко, обвиняемого в нанесении побоев бывшему сотруднику Следственного управления СКР по Башкирии Евгению Машину.

Как узнал «Ъ», в сентябре 2023 года, находясь на дежурстве, лейтенант полиции Кирилл Кучеренко с напарником увидели белую BMW 3 316-й серии, превысившую скорость. Включив сирену и сигнальные огни, экипаж начал погоню, после чего BMW остановилась на парковке межрайонного следственного отдела. Сотрудником именно этого отдела был водитель автомобиля, лейтенант юстиции Евгений Машин.

Автоинспектор потребовал от Евгения Машина представиться и предъявить документы, однако тот ответил отказом, так же, как и на требование пройти медосвидетельствование на опьянение. Поводом для медосвидетельствования стали «запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, шаткость походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке», говорится в решении Мелеузовского районного суда, позже рассматривавшего дело об административном правонарушении Евгением Машиным.

Вместо того чтобы выполнить требования инспектора, следователь попытался достать из машины телефон, чтобы дозвониться до непосредственного начальства, как того требует инструкция. В ответ полицейский опрокинул водителя через бедро, пристегнул руки наручниками и посадил в служебный автомобиль, после чего начал составлять протокол.

Попытки задержанного покинуть автомобиль закончились применением силы.

В отделе полиции в отношении Евгения Машина были составлены административные протоколы о неповиновении законным требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и отказе от медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ). Позже первый протокол был оспорен в суде, а за второе правонарушение лейтенант юстиции лишен автомобильных прав и оштрафован на 30 тыс. руб. После инцидента Евгений Машин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Однако если следователь отделался «административкой», то в отношении полицейского 11 сентября 2023 года было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, поводом для применения насилия стала личная неприязнь Кирилла Кучеренко к следователю, так как ранее автоинспектор состоял в отношениях с девушкой, позже ставшей сожительницей Евгения Машина. В релизе пресс-службы СУ СКР говорится, что водитель не оказывал сопротивления сотрудникам ГИБДД, не совершал активных действий и не представлял угрозы для окружающих.

Позже Евгений Машин, оспаривая в Мелеузовском райсуде постановление о лишении водительских прав, заявлял, что Кирилл Кучеренко «испытывает к нему злость, зависть».

Уголовное дело стало, в свою очередь, поводом для увольнения и самого автоинспектора по собственному желанию.

Через год дело было передано в суд, который, кроме лишения свободы, запретил Кириллу Кучеренко работать в органах власти и правопорядка в течение двух лет. Кроме того, бывший автоинспектор лишился офицерского звания. По данным картотеки Мелеузовского районного суда, защита подсудимого обжаловала приговор.

Между тем поведение бывшего следователя стало поводом для служебной проверки. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления доложить о результатах проверки, исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Идэль Гумеров