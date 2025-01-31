В Кунгуре задержан владелец кафе

Сегодня следователями задержан владелец кунгурского кафе «Shaurma-kosmos», ИП Шухрат Имомов, сообщает пресс-служба краевого следкома. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту отравления граждан в этом кафе. Дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

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В ходе следствия установлено, что к совершению указанных преступлений причастен владелец кафе. Следователями готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении господина Имомова меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

По данным краевого Роспотребнадзора, у заболевших клиентов кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» был выявлен возбудитель сальмонеллеза. Всего в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, из них 13 - дети.