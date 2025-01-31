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В 2024 году в Ростовской области объем строительства жилья вырос в полтора раза

В 2024 году на Дону объем жилищного строительства вырос в 1,5 раза — с 3 млн кв. м до 4,5 млн кв. м, сообщили в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».

Фото: Предоставлено корпорацией «Девелопмент-Юг»

Фото: Предоставлено корпорацией «Девелопмент-Юг»

Здесь уточнили, что по количеству строящегося жилья в регионе лидирует Ростов-на-Дону, где возводится 73% от общего объема — более 3,3 млн кв. м.

По данным аналитиков компании, на втором месте в Ростовской области находится Аксай (621 тыс. кв. м). На третьем — Октябрьский район (222,5 тыс. «квадратов»). На четвертом — город-спутник Батайск (212,1 тыс. кв. м).

«Остальная часть нового строительства жилья в регионе ведется в восьми населенных пунктах. Так, в Шахтах, Новочеркасске и Таганроге строится 30-35 тыс. кв. м. В Азове, Каменске-Шахтинсков, Волгодонске, Овощном и Персиановском возводится от 5 тыс. кв. м до 20 тыс. кв. м», — пояснили представители девелопера.

За минувший год на Дону выросли не только количество жилых новостроек, но и стоимость квартир в них. Например, в столице региона с января по декабрь средняя цена квадратного метра увеличилась на 16%: с 122,5 тыс. руб. до 142,4 тыс. руб.

«В 2024 году в центре Ростова-на-Дону закончились «пятна» под единичную застройку, застройщики зашли в мегаполис с проектами комплексного развития территорий (КРТ) — спальных районов и окраин. В таких проектах учитывается вся необходимая социальная и спортивная инфраструктура, зоны отдыха. В целом строится современное, более комфортное жилье. Плюс за год существенно подорожали стоимость работ и материалов. Все это привело к росту цен на квартиры в новостройках», — пояснила руководитель отдела маркетинга «Девелопмент-Юг» в Ростове-на-Дону Анастасия Устенко.

Владимир Андреев

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