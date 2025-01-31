«Драматизма много, конкретики мало»

Судьба Украины под угрозой: новый госсекретарь США рассказал о дальнейших действиях администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По словам Марко Рубио, поставлена задача решить проблему «жестким» дипломатическим путем. При этом обе стороны должны пойти на уступки. Глава Госдепа также фактически обвинил окружение Джо Байдена в создании ложных ожиданий для украинцев. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что команда Трампа не совсем понимает, что делать дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Марко Рубио дал интервью известной журналистке Мегин Келли. Государственный секретарь Соединенных Штатов коснулся, в частности, и ситуации вокруг Украины. Общий смысл в том, что обеим сторонам придется пойти на уступки. Также по сложившейся в последнее время традиции новая американская администрация практически во всех смертных грехах обвиняет предыдущую. И этот случай не стал исключением. По словам Рубио, Байден и его окружение, по сути дела, вынудили украинцев поверить, что Россию не только можно победить на поле боя, но и вернуться к границам 1991 года. В результате судьба этой страны под угрозой, ее возвращают на 100 лет назад, энергосистема уничтожается на глазах. А ведь кому-то все это придется восстанавливать.

Впрочем, Россия тоже несет потери. Отвечая на логичный вопрос, в чем собственно заключается план урегулирования Дональда Трампа, глава Госдепа резюмирует: поставлена задача добиться мира дипломатическим путем, так что предстоит большая работа. И на этом все. Драматизма много, а конкретики мало. Во всем виноваты демократы. Тем не менее никаких сроков больше не называется.

Что касается большой работы, Марко Рубио в феврале отправляется в большое турне по странам Латинской Америки. Будет продвигать новый принцип внешней политики Трампа — США теперь главные, они превыше всего. Кроме того, нужно как-то объясниться с партнерами по проблеме мигрантов, которых некуда, как выясняется, депортировать. Необходимо объясниться и по Панамскому каналу. Вопросов много, ответов мало. Соседи проявляют обеспокоенность и даже серьезную озабоченность. Так что Украина, видимо, подождет.

Хорошо, тогда давайте поинтересуемся ближайшими планами спецпосланника Кита Келлога. После череды интервью и громких заявлений политик, видимо, взял тайм-аут, скорее всего, для большего погружения в суть вопроса или же решил немного отдохнуть, как-никак 80 лет политику. Что касается самого Дональда Трампа, он решил в очередной раз пригрозить БРИКС, в случае если сообщество откажется от доллара. В целом логично все-таки подождать окончательного формирования штата сотрудников Белого дома и Госдепа. Людям нужно принять все бумаги, вникнуть в суть вопроса и так далее и тому подобное. Тем более что проблем в мире много, со всеми враз не разберешься, накопились.

Между тем, так кажется, что сбывается один из главных прогнозов — Украина для Трампа отнюдь не на первом месте, и этим он серьезно отличается от во всем виноватой администрации Байдена.

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Дмитрий Дризе