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Прокуратура проверяет законность передачи застройщику муниципального тротуара

Прокуратура Ульяновской области ведет проверку законности передачи муниципального тротуара в частную собственность застройщика на земельном участке компании «Железно Симбирск» в Заволжском районе Ульяновска, где предполагается строительство многоквартирного дома (МКД). Также ведется проверка законности планируемой вырубки зеленых насаждений вдоль этого тротуара. Об этом на запрос «Ъ-Волга» сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Константин Толкачев

Фото: Константин Толкачев

Ранее в прокуратуру Ульяновской области направляли свои обращения по этому поводу ульяновские экозащитники Наталия Лазарева и Елена Сергеева и в Генпрокуратуру — общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев.

О проблеме стало известно случайно в конце ноября минувшего года, когда экоактивисты пришли на обследование планируемой вырубки сирени вдоль тротуара вдоль проспекта Генерала Тюленева, по которому обычно горожане ходят в парк «Прибрежный». Эту сирень жители района когда-то высаживали самостоятельно. Заявку на вырубку сирени, которая была названа «порослью», подавала строительная компания АО «Спецзастройщик “Железно Симбирск”» (входит в группу компаний «Железно», Киров). Тогда же выяснилось, что участок 73:24:021011:5251, на котором планируется строительство МКД, определен на кадастровой карте как участок с видом разрешенного строительства «многоэтажная (высотная) жилая застройка», «форма собственности — частная». В отличие от соседних участков он включает в себя муниципальную пешеходную зону и частично зону зеленых насаждений общего пользования. При этом выяснилось, что переданный тротуар был отремонтированная этим летом на федеральные средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Жители района выступили против вырубки, заявляя, что сортовую сирень высаживали сами. В тот раз управление по охране окружающей среды мэрии Ульяновска отказало в застройщику в получении порубочного билета по формальным основаниям, сославшись на неполный пакет документов.

На запрос «Ъ-Волга», на каком основании муниципальный тротуар был передан застройщику, и были ль общественные обсуждения по изменениям генплана и ПЗЗ, управление по архитектуры и градостроительству не ответило, хотя сроки ответа истекли.

Аналогичный запрос направлял в горархитектуру и депутат регионального заксобрания Юрий Мухин, но и он пока не получил официального ответа.

Между тем повторное обследование зеленых насаждений на предмет выдачи порубочного билета состоялось 28 января. Пришедших представителей общественности, заявлявших о незаконности выдачи порубочного билета, в состав комиссии не включили.

В пятницу, 31 января, на запрос «Ъ-Волга» глава управления информационной политики Андрей Шафиров, сославшись на слова руководителя управления по охране окружающей среды (УООС) , ответил, что порубочный билет все же выдан (2 яблони, 29 ясеней, 1 рябина и 1 лох серебристый), из запрошенных 480 кв. метров вырубки сирени подписано разрешение на 240 кв. метров.

Сергей Титов, Ульяновск

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