В Казани повторно закрыли шаурмичную после проверки Роспотребнадзора

В Московском районе Казани после проверки Роспотребнадзором повторно закрыли кафе «Шаурма № 1 на углях», расположенное на улице Декабристов, 8. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Сотрудники ведомства пришли с повторной проверкой в кафе после того, как суд 9 декабря 2024 года приостановил деятельность шаурмичной на 30 суток. В ходе проверки было установлено, что не был разработан и не проводился производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, а также не были представлены протоколы лабораторных исследований.

На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность кафе, повторно составили протоколы об административном правонарушении и повторно закрыли точку общепита на 30 суток.

Первый случай временного закрытия кафе «Шаурма № 1 на углях» на улице Декабристов случился в декабре 2024 года после регистрации случая острой кишечной инфекции.

Артём Дергунов