Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани повторно закрыли шаурмичную после проверки Роспотребнадзора

В Московском районе Казани после проверки Роспотребнадзором повторно закрыли кафе «Шаурма № 1 на углях», расположенное на улице Декабристов, 8. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Сотрудники ведомства пришли с повторной проверкой в кафе после того, как суд 9 декабря 2024 года приостановил деятельность шаурмичной на 30 суток. В ходе проверки было установлено, что не был разработан и не проводился производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, а также не были представлены протоколы лабораторных исследований.

На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность кафе, повторно составили протоколы об административном правонарушении и повторно закрыли точку общепита на 30 суток.

Первый случай временного закрытия кафе «Шаурма № 1 на углях» на улице Декабристов случился в декабре 2024 года после регистрации случая острой кишечной инфекции.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...