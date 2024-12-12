Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани закрыли шаурмичную после заражения острой кишечной инфекцией

В Казани временно закрыли кафе «Шаурма №1 на углях» после регистрации случая острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Ведомство проверило заведение по адресу ул. Декабристов, 8. В ходе расследования были выявили санитарные нарушения:

  • помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии;
  • влажная уборка проводилась некачественно;
  • работники не дезинфицировали посуду;
  • в заведении не хватало технологического оборудования и инвентаря;
  • отсутствовало бактерицидное оборудование;
  • в заведении отсутствовали умывальные раковины и туалет;
  • у работников не было сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, медицинских осмотров, вакцинации;
  • производственные помещения были в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии;
  • объект не защитили от грызунов.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Суд запретил деятельность кафе на 30 суток.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...