В Казани закрыли шаурмичную после заражения острой кишечной инфекцией

В Казани временно закрыли кафе «Шаурма №1 на углях» после регистрации случая острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Ведомство проверило заведение по адресу ул. Декабристов, 8. В ходе расследования были выявили санитарные нарушения:

помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии;

влажная уборка проводилась некачественно;

работники не дезинфицировали посуду;

в заведении не хватало технологического оборудования и инвентаря;

отсутствовало бактерицидное оборудование;

в заведении отсутствовали умывальные раковины и туалет;

у работников не было сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, медицинских осмотров, вакцинации;

производственные помещения были в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии;

объект не защитили от грызунов.

На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Суд запретил деятельность кафе на 30 суток.

Диана Соловьёва