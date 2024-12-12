В Казани закрыли шаурмичную после заражения острой кишечной инфекцией
В Казани временно закрыли кафе «Шаурма №1 на углях» после регистрации случая острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.
Ведомство проверило заведение по адресу ул. Декабристов, 8. В ходе расследования были выявили санитарные нарушения:
- помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии;
- влажная уборка проводилась некачественно;
- работники не дезинфицировали посуду;
- в заведении не хватало технологического оборудования и инвентаря;
- отсутствовало бактерицидное оборудование;
- в заведении отсутствовали умывальные раковины и туалет;
- у работников не было сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки, медицинских осмотров, вакцинации;
- производственные помещения были в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии;
- объект не защитили от грызунов.
На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Суд запретил деятельность кафе на 30 суток.