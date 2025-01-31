В Сочи сократился рынок ритуальных услуг на 7,8% за год

Объем платных ритуальных услуг, оказанных крупными и средними организациями Сочи, достиг 47 млн руб. в 2024 году. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на Краснодарстат, данный показатель снизился на 7,84% по сравнению с 2023 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К концу года на курорте функционируют три юридических лица, предоставляющих похоронные услуги. Годом ранее на рынке работали четыре организации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что объем платных ритуальных услуг в Краснодарском крае за десять месяцев 2024 года превысил 4,5 млрд руб. В денежном выражении похоронный рынок в регионе увеличился почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого (в январе—октябре 2023 года платных ритуальных в регионе оказали на 4,1 млрд руб.).

Нурий Бзасежев