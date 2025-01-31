Производство каменной ваты донским заводом «Технониколь» выросло на 4% в 2024 году

В 2024 году объем производства каменной ваты заводом «Технониколь» в Красносулинском индустриальном парке составил 1,7 млн куб. м, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

У компании «Технониколь» в Красносулинском индустриальном парке также работает завод по производству минераловатных тепличных субстратов. Согласно сообщению, в прошлом году завод наладил производство пробок для проращивания семян мощностью более 50 млн штук в год и впервые экспортировал эту продукцию в Иран.

В сообщении также отмечается, что в 2024 году «Технониколь» направила на развитие своих производств в Красносулинском индустриальном парке около 90 млн руб., а в наступившем году планирует инвестировать свыше 160 млн руб. Средства пойдут на модернизацию основного и вспомогательного технологического оборудования, строительство нескольких крытых складов и экологические проекты.

Сергей Иванов