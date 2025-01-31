Ярославский телеканал получил оборудование для трансляций хоккея

Телеканал «Первый Ярославский» приобрел передвижную телевизионную станцию (ПТС). Об этом сообщили в АНО Информационное агентство «Верхняя Волга медиа», в состав которого входит канал.

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Станция представляет из себя грузовой автомобиль КамАЗ, оснащенный 11 тоннами оборудования, 8 рабочими местами команды режиссера и 8 камерами. Средства на покупку ПТС были выделены из областного бюджета.

Отметим, что «Первый Ярославский» организует телевизионные трансляции домашних хоккейных матчей «Локомотива». Последние пять лет для производства трансляций техника бралась в аренду у «Арены-2000», где играет «Локомотив», так как собственная станция для прямых эфиров устарела и перестала отвечать требованиям КХЛ. Новая техника улучшит качество трансляций хоккея. Стоимость ПТС, по данным портала госзакупок, составила 220 млн руб.

Алла Чижова