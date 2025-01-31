Минюст включил в список иноагентов журналиста Владимира Раевского

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив в него журналиста Владимира Раевского, ранее проживавшего в Екатеринбурге, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минюст России расширил список иностранных агентов, включив в него журналиста Владимира Раевского

Фото: соцсети Минюст России расширил список иностранных агентов, включив в него журналиста Владимира Раевского

Фото: соцсети

По данным Минюста, Раевский (признан иноагентом) принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию об избирательной системе РФ и политике властей. Кроме того, он выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине и взаимодействовал с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Владимир Раевский (признан иноагентом) родился в Свердловске в 1985 году. Он был корреспондентом программы «Утренний экспресс» на «Четвертом канале», а также рассказывал об истории известных городских мест. В 2008 году он переехал в Москву, до отъезда из России долгое время вел программу «Москва Раевского», где рассказывал об интересных местах столицы. В качестве продюсера программы «Профессия — репортер» на НТВ работал с Андреем Лошаком (признан иноагентом). После начала специальной военной операции России на Украине выступил против СВО и эмигрировал в Израиль.

Напомним, кроме Владимира Раевского (признан иноагентом) в реестр были внесены журналист Илья Абишев, педагог Вадим Зицер, журналист Андрей Новашов, блогер Антон Суворкин (Anton S), искусствовед Дмитрий Сухарева и журналистка Елизавета Фохт-Бабушкина.

Полина Щуцкая