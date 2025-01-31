Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владельца катера будут судить за пьяную аварию, повлекшую смерть человека

В Татарстане в суд направили уголовное дело владельца катера после гибели человека в результате управления судном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает транспортная прокуратура Татарстана.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года пьяный владелец катера во время речной прогулки по Волге врезался в пирс около яхт-клуба «Венеция». Во время столкновения в лодке находились пять человек. Один из пассажиров утонул, после того как судно перевернулось.

Вскоре после трагедии было объявлено о гибели управделами минземимущества Татарстана Ильназа Валеева. На запрос «Ъ Волга-Урал» о том, был ли он тем самым погибшим в результате аварии на катере, в транспортной прокуратуре Татарстана не ответили.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...