Владельца катера будут судить за пьяную аварию, повлекшую смерть человека

В Татарстане в суд направили уголовное дело владельца катера после гибели человека в результате управления судном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает транспортная прокуратура Татарстана.

По данным ведомства, в сентябре 2024 года пьяный владелец катера во время речной прогулки по Волге врезался в пирс около яхт-клуба «Венеция». Во время столкновения в лодке находились пять человек. Один из пассажиров утонул, после того как судно перевернулось.

Вскоре после трагедии было объявлено о гибели управделами минземимущества Татарстана Ильназа Валеева. На запрос «Ъ Волга-Урал» о том, был ли он тем самым погибшим в результате аварии на катере, в транспортной прокуратуре Татарстана не ответили.

Дарья Сайфиева