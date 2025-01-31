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В Ноябрьске загорелось общежитие для вахтовых рабочих

В микрорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) произошел пожар в общежитии, где проживали вахтовые рабочие, сообщили в МЧС Ямала.

Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

Сообщение о пожаре в районе, который находится примерно в 100 км от города, поступило в 4:18, из здания эвакуировались 49 человек, пострадавшие среди них отсутствуют. На 5:09 площадь пожара составляла около 200 кв. м, его тушили 18 человек и шесть единиц техники, однако к месту пожара пришлось вызывать дополнительные силы. Ликвидировать открытое горение удалось в 7:06.

Напомним, ночью 30 января в Лабытнанги (ЯНАО) произошел пожар в двухэтажном деревянном доме с 16 квартирами на ул. Таежная, 48, спасатели эвакуировали троих человек, еще 13 покинули здание самостоятельно.

Ирина Пичурина

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