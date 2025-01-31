Водителя, который сбил ребенка и покинул место ДТП в Таганроге, лишили прав

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области разыскали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в приморском городе. По решению суда его лишили родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Виновником ДТП оказался 44-летний житель Родионово-Несветайского района, который передвигался на автомобиле Nissan. Постановлением суда его лишили права управления транспортными средствами на один год за оставление места аварии(ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Кроме того, в отношении водителя составили административные протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ) и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС» ( ч.1 ст. 12.37 КоАП РФ).

Как сообщал «Ъ Ростов», водитель сбил 10-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Яблочкина. После этого он скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Анна Анисова