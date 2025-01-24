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В Таганроге водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В приморском городе водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция региона.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Авария произошла около дома №8 по улице Яблочкина. Предварительно установлено, что неизвестный водитель под управлением автомобиля белого цвета наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе. После этого автомобилист покинул место ДТП.
Ребенок пострадал и был доставлен в больницу. Характер травм и степень их тяжести не сообщаются.
Сейчас водителя разыскивают. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП предоставить какую-либо информацию о произошедшем в дежурную часть управления МВД по Таганрогу.