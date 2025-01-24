В Таганроге водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В приморском городе водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом информирует Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авария произошла около дома №8 по улице Яблочкина. Предварительно установлено, что неизвестный водитель под управлением автомобиля белого цвета наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе. После этого автомобилист покинул место ДТП.

Ребенок пострадал и был доставлен в больницу. Характер травм и степень их тяжести не сообщаются.

Сейчас водителя разыскивают. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП предоставить какую-либо информацию о произошедшем в дежурную часть управления МВД по Таганрогу.

Анна Анисова