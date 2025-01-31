Верховный суд: неофициальный доход заемщика не означает обмана кредитора

Верховный суд РФ (ВС) в рамках дела о банкротстве 73-летней Тамары Петуховой разъяснил, что признать поведение должника незаконным можно только при наличии умысла обмануть кредитора. Решения нижестоящих инстанций, которые сохранили за пенсионеркой обязанность платить по долгам из-за указания в заявке на получение микрозайма неофициального дохода, отменены.

Спор был связан с займом на сумму 12 тыс. руб., который Тамара Петухова в 2013 году взяла в МФО. Спустя десять лет должница обанкротилась, ее кредитором стала ИП Фаина Новикова, выкупившая у МФО права требования. За это время долг с учетом процентов (1,5% в день) и штрафов вырос до 1,58 млн руб. ИП просила суд не освобождать банкрота от непогашенных обязательств, в том числе ссылаясь на указание должницей недостоверной суммы дохода в анкете-заявке при обращении за займом. Это кредитор расценил как недобросовестное поведение банкрота. Должница объясняла, что указала заработок с учетом неофициальной подработки, доказать которую спустя столько лет невозможно, а работодатель отказал в выдаче справки.

Арбитражные суды встали на сторону кредитора, отказавшись списать долг по микрозайму. По жалобе Тамары Петуховой дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала должницу. В определении ВС подчеркивается, что поведение должника можно было признать незаконным только при умышленном предоставлении «заведомо ложных сведений» при взятии займа, чего установлено не было. Экономколлегия указала, что должник может заблуждаться в том, какие данные должны быть указаны в заявке. К тому же анкету, как выяснилось, заполнял сотрудник МФО, который не разъяснил заемщице, что доход нужно документально подтвердить.

Судам следовало учесть отсутствие умысла на причинение вреда кредитору, пенсионный возраст должницы и добросовестное исполнение обязательств по ранее взятым займам, а также превышение суммы долга над размером ссуды более чем в 100 раз и около 200 тыс. руб. выплат от должницы в пользу МФО, отметил ВС. В итоге оставшийся долг был списан.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Подработка для банкрота».

Ян Назаренко