Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд: неофициальный доход заемщика не означает обмана кредитора

Верховный суд РФ (ВС) в рамках дела о банкротстве 73-летней Тамары Петуховой разъяснил, что признать поведение должника незаконным можно только при наличии умысла обмануть кредитора. Решения нижестоящих инстанций, которые сохранили за пенсионеркой обязанность платить по долгам из-за указания в заявке на получение микрозайма неофициального дохода, отменены.

Спор был связан с займом на сумму 12 тыс. руб., который Тамара Петухова в 2013 году взяла в МФО. Спустя десять лет должница обанкротилась, ее кредитором стала ИП Фаина Новикова, выкупившая у МФО права требования. За это время долг с учетом процентов (1,5% в день) и штрафов вырос до 1,58 млн руб. ИП просила суд не освобождать банкрота от непогашенных обязательств, в том числе ссылаясь на указание должницей недостоверной суммы дохода в анкете-заявке при обращении за займом. Это кредитор расценил как недобросовестное поведение банкрота. Должница объясняла, что указала заработок с учетом неофициальной подработки, доказать которую спустя столько лет невозможно, а работодатель отказал в выдаче справки.

Арбитражные суды встали на сторону кредитора, отказавшись списать долг по микрозайму. По жалобе Тамары Петуховой дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала должницу. В определении ВС подчеркивается, что поведение должника можно было признать незаконным только при умышленном предоставлении «заведомо ложных сведений» при взятии займа, чего установлено не было. Экономколлегия указала, что должник может заблуждаться в том, какие данные должны быть указаны в заявке. К тому же анкету, как выяснилось, заполнял сотрудник МФО, который не разъяснил заемщице, что доход нужно документально подтвердить.

Судам следовало учесть отсутствие умысла на причинение вреда кредитору, пенсионный возраст должницы и добросовестное исполнение обязательств по ранее взятым займам, а также превышение суммы долга над размером ссуды более чем в 100 раз и около 200 тыс. руб. выплат от должницы в пользу МФО, отметил ВС. В итоге оставшийся долг был списан.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Подработка для банкрота».

Ян Назаренко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...