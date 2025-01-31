Жеребьевка раунда play-off Лиги чемпионов
«Брюгге» (Бельгия)—«Аталанта» (Италия);
«Спортинг» (Португалия)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд);
«Манчестер Сити» (Англия)—«Реал» (Испания);
«Селтик» (Шотландия)—«Бавария» (Германия);
«Ювентус» (Италия)—ПСВ (Нидерланды);
«Фейенорд» (Нидерланды)—«Милан» (Италия);
«Брест» (Франция)—ПСЖ (Франция);
«Монако» (Франция)—«Бенфика» (Португалия).
Первые матчи раунда пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Победители пар выходят в 1/8 финала.
Жеребьевка раунда play-off Лиги Европы
«Ференцварош» (Венгрия)—«Виктория» (Чехия, Пльзень);
«Твенте» (Нидерланды)—«Будё-Глимт» (Норвегия);
«Юнион» (Бельгия)—«Аякс» (Нидерланды);
АЗ (Нидерланды)—«Галатасарай» (Турция);
«Порту» (Португалия)—«Рома» (Италия);
«Фенербахче» (Турция)—«Андерлехт» (Бельгия);
ПАОК (Греция)—ФКСБ (Румыния);
«Мидтьюланн» (Дания)—«Реал Сосьедад» (Испания).
Первые матчи раунда пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля. Победители пар выходят в 1/8 финала.