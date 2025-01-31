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Коммерсантъ FM
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Жеребьевка раунда play-off Лиги чемпионов

«Брюгге» (Бельгия)—«Аталанта» (Италия);

«Спортинг» (Португалия)—«Боруссия» (Германия, Дортмунд);

«Манчестер Сити» (Англия)—«Реал» (Испания);

«Селтик» (Шотландия)—«Бавария» (Германия);

«Ювентус» (Италия)—ПСВ (Нидерланды);

«Фейенорд» (Нидерланды)—«Милан» (Италия);

«Брест» (Франция)—ПСЖ (Франция);

«Монако» (Франция)—«Бенфика» (Португалия).

Первые матчи раунда пройдут 11–12 февраля, ответные — 18–19 февраля. Победители пар выходят в 1/8 финала.

Жеребьевка раунда play-off Лиги Европы

«Ференцварош» (Венгрия)—«Виктория» (Чехия, Пльзень);

«Твенте» (Нидерланды)—«Будё-Глимт» (Норвегия);

«Юнион» (Бельгия)—«Аякс» (Нидерланды);

АЗ (Нидерланды)—«Галатасарай» (Турция);

«Порту» (Португалия)—«Рома» (Италия);

«Фенербахче» (Турция)—«Андерлехт» (Бельгия);

ПАОК (Греция)—ФКСБ (Румыния);

«Мидтьюланн» (Дания)—«Реал Сосьедад» (Испания).

Первые матчи раунда пройдут 13 февраля, ответные — 20 февраля. Победители пар выходят в 1/8 финала.

  • Газета «Коммерсантъ» №18 от 01.02.2025, стр. 4

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