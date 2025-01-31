ABC: разбившимся военным вертолетом США управляла опытная команда

Команда американского военного вертолета, который столкнулся с пассажирским лайнером над Вашингтоном, обладала большим летным опытом. Женщина-пилот провела в небе более 500 часов, у командира экипажа было несколько сотен часов опыта полетов, полетный опыт пилота-инструктора — 1 тыс. часов, заявил ABC News отставной офицер США Джонатан Козиол.

Господин Козиол был прикреплен к единому командному пункту, созданному после авиакатастрофы. Он отметил, что, несмотря на непродолжительность большинства вылетов команды, суммарное количество часов, проведенных в небе, демонстрирует опытность военнослужащих. Пилоты также были хорошо ознакомлены со схемой полетов в регионе.

Пилоты армейских вертолетов регулярно совершают тренировочные вылеты над рекой Потомак. Инструктор проверяет навыки экипажа в умении ориентироваться на местности в районе Вашингтона. Оба пилота уже летали по данному маршруту.

ABC пояснил, что небо над американской столицей — одно из самых загруженных в стране. Тем не менее господин Козиол заявил, что данный маршрут является достаточно простым, так как пилотам нужно лететь, ориентируясь по центру реки. Он также отверг версию, что экипаж могли дезориентировать огни Вашингтона.

Трагедия произошла в среду, 29 января. Погибли все 67 человек, которые находились на борту двух воздушных судов. Среди жертв — российские и советские фигуристы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».