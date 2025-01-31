Установка станций для подключения сел к LTE начнется с 2025 года

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рассказал, что с 2025 года в малочисленных населенных пунктах России начнут устанавливать отечественные базовые станции, благодаря которым люди смогут пользоваться высокоскоростным интернетом, передает ТАСС.

В кулуарах форума Digital Almaty 2025, который проходит в Казахстане, в беседе с журналистами господин Шадаев рассказал, что подключение сел к LTE пройдет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УНЦ). Установка станций в 2025 году — третий этап проекта.

Первый этап проекта стартовал в 2014 году и продлился семь лет. К 2021 году точки доступа Wi-Fi появились более чем в 14 тыс. сел. В них построили свыше 122 тыс. новых волоконно-оптических линий связи. Первая такая точка появилась 17 декабря 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области.

Второй этап проекта УНЦ начался в 2021 году, когда состав участников расширили. В него включили села и деревни с населением от 100 до 500 человек. В них решили строить базовые станции мобильной связи стандартов GSM/LTE, которые обеспечивали хорошую голосовую связь и быстрый интернет. Первая такая станция появилась в деревне Редкое Называевского района Омской области 19 марта 2021 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следующая станция — бюджетная».