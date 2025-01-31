На 120% вырос объем займов воронежских кредитных потребительских кооперативов

За девять месяцев 2024 года кредитные потребительские кооперативы (КПК), зарегистрированные в Воронежской области, выдали около 400 займов на 51 млн руб. в сумме. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество займов выросло вдвое, а их объем — на 120%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным регулятора, за этот же период региональным КПК доверили 42 млн руб., из которых 34 млн руб. они приняли от частных клиентов, 8 млн руб. от юридических лиц.

В ЦБ добавили, что к 1 октября 2024 года в регионе работало девять потребительских кооперативов против восьми в 2023 году, а количество пайщиков за год снизилось с 765-ти до 725-ти.

В начале декабря Центробанк сообщал, что за девять месяцев 2024-го жители Воронежской области реструктуризировали 26 тыс. кредитов на 8 млрд руб. в сумме.

Анастасия Колпачева