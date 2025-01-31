Пятерых нижегородцев осудили за организацию незаконной миграции

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Жукова, Анжелики Арутюновой, Марии Виневской, Александры Цибизовой и Арзу Рагимова, обвиненных в организации незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2021-2022 годах подсудимые разработали преступный план и нашли мигрантов, собиравшихся подать документы на продление срока пребывании в России. Фигуранты обеспечили им фиктивные трудовые договоры с нижегородцами и обеспечили регистрацию в их квартирах. Затем документы на мигрантов проводили через многофункциональный центр, получая от иностранцев плату.

Троим подсудимым назначили от двух лет шести месяцев до трех лет лишения свободы условно. Алексея Жукова приговорили к четырем годам, Арзу Рагимова – к пяти годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Владимир Зубарев