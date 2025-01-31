ФК «Оренбург» добился наложения на «Химки» запрета на регистрацию новых футболистов

На футбольный клуб «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Решение принято на заседании палаты Российского футбольного союза (РФС) по заявлению ФК «Оренбург» в пятницу, 31 января. Об этом сообщается на сайте РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Химкам» запрещено регистрировать новых футболистов для того, чтобы обеспечить исполнение решения палаты РФС о взыскании с московского клуба задолженности. Она образовалась по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры.

Запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части. Он может быть снят по заявлению ФК «Химки», если клуб исполнит свои обязательства перед «Оренбургом».

Перед этим оренбургский футбольный клуб ФК «Оренбург» подал в отношении подмосковного ФК заявление о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры. В ноябре 2024 года палата РФС по разрешению споров обязала «Химки» выполнить требования заявителя.

Георгий Портнов