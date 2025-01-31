В Тамбовской области начнут штрафовать за парковку у мусорных площадок

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты облдумы поддержали его инициативу о привлечении к административной ответственности граждан, которые «создают препятствия вывозу мусора с контейнерных площадок», а также за складирование мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам (ТКО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После новогодних праздников на совещании облправительства господин Первышов предложил рассмотреть вопрос о введении штрафов для водителей, оставляющих автомобили вблизи контейнеров. Такую инициативу приняли на фоне сигналов от регионального оператора по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания».

В конце декабря состоялась первая пресс-конференция Евгения Первышова на посту врио губернатора, где он затронул тему несанкционированных свалок и проблему с вывозом мусора. По его словам, необходимо провести учет, определив, какое количество отходов производят физические и юридические лица, ведь раньше эта работа на постоянной основе не велась.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева