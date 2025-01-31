В Верхотурье опекун получила условный срок за растрату средств сына бойца СВО
Верхотурский районный суд признал местную жительницу виновной в растрате более 5 млн руб., предназначенных ребенку погибшего участника СВО, и назначил ей условный срок, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным суда, в 2023 году Ирина Шмелева, оформив опеку над сыном погибшего, получила от «одной известной ЧВК» более 5,3 млн руб. и 100 тыс. руб. на захоронение. Эти средства предназначались ребенку, однако опекун скрыла информацию об их получении и потратила деньги на покупку квартиры, автомобиля для мужа, а также мебели и техники для внучки.
Суд признал опекуна виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере) и назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск о возмещении ущерба передан на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.
Приговор не вступил в законную силу.