В Верхотурье опекун получила условный срок за растрату средств сына бойца СВО

Верхотурский районный суд признал местную жительницу виновной в растрате более 5 млн руб., предназначенных ребенку погибшего участника СВО, и назначил ей условный срок, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, в 2023 году Ирина Шмелева, оформив опеку над сыном погибшего, получила от «одной известной ЧВК» более 5,3 млн руб. и 100 тыс. руб. на захоронение. Эти средства предназначались ребенку, однако опекун скрыла информацию об их получении и потратила деньги на покупку квартиры, автомобиля для мужа, а также мебели и техники для внучки.

Суд признал опекуна виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере) и назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск о возмещении ущерба передан на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая