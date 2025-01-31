Агрохолдинг «СТЕПЬ»: производство и потребление молока растет

Производство сырого молока в России по итогам прошлого года составило 34 млн тонн (+200 тыс. тонн), товарного — 26,3 млн тонн, что на 2% выше показателя предыдущего года. Заметный рост показал Агрохолдинг «СТЕПЬ», где в 2024 году производство сырого молока увеличилось на 20%, до 220 тыс. тонн.

Как рассказал генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко, компания уже несколько лет подряд существенно наращивает показатели надоя. «Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и развитии молочного дивизиона Агрохолдинга»,— отметил он.

Молочные фермы компании оборудованы системой управления стада, с помощью которой специалисты в онлайн-режиме могут следить за состоянием животных, фиксировать продуктивность и контролировать качество молока. Также компания уделяет больше внимания заботе о животных, создавая им комфортные условия и собственные рецепты кормов.

В 2023 году валовой надой в «СТЕПИ» составил 180 тыс. тонн, что также на 20% больше годового надоя за 2022 год. В рейтинге, составленном Национальным союзом производителей молока «Союзмолоко», Агрохолдинг «СТЕПЬ» является лидером по эффективности молочных ферм в РФ, то есть по средней продуктивности на одну фуражную корову. Кроме того, в 2024 году компания вошла в топ-4 крупнейших производителей молока в стране.

Объем потребления молока в России, по данным «Союзмолоко», в 2024 году оценивается в 32,9 млн тонн, что на 5% больше объемов потребления в прошлом году (31,3 млн тонн). Согласно данным «Россельхозбанка», по итогам 2024 года потребление молочной продукции в стране второй год подряд находится на рекордном за почти 30 лет уровне — 250 кг на человека в год.