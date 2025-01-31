В Чувашии начнут строить республиканскую больницу в 2026 году

Строительство республиканской клинической больницы в Чувашии начнется в 2026 году. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в послании Госсовету.

«Уже в следующем году начнем строительство республиканской клинической больницы, которая является ключевым звеном системы здравоохранения», — сказал господин Николаев.

Глава Чувашии отметил, что новая больница позволит существенно увеличить возможности высокотехнологичных медицинских центров, а также оптимизировать важные процессы и организовать оптимальную маршрутизацию пациентов.

В ходе послания Олег Николаев также сообщил о том, что в Чувашии в 2025–2027 годах направят 68 млн руб. на борьбу с гепатитом С.

Анар Зейналов