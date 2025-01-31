Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области организатора канала миграции осудили на три года тюрьмы

Батайский районный суд приговорил организатора канала нелегальной миграции граждан из стран Центрально-азиатского региона к трем годам тюрьмы (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что руководитель фирмы занимался подбором персонала из числа иностранцев для работы на складах крупных торговых сетей. Он вступил в сговор с двумя обвиняемыми, которые предоставили принадлежащие им жилые помещения для регистрации мигрантов.

Преступники изготавливали подложные квитанции об оплате госпошлины (авансовых платежей), позволяющие продлить срок пребывания иностранцам, а также организовывали их фиктивную постановку на миграционный учёт.

Хозяйкам квартир, в которых фиктивно регистрировали иностранцев, назначено два года условно. Приговор в законную силу не вступил.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...