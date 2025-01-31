В Ростовской области организатора канала миграции осудили на три года тюрьмы

Батайский районный суд приговорил организатора канала нелегальной миграции граждан из стран Центрально-азиатского региона к трем годам тюрьмы (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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Установлено, что руководитель фирмы занимался подбором персонала из числа иностранцев для работы на складах крупных торговых сетей. Он вступил в сговор с двумя обвиняемыми, которые предоставили принадлежащие им жилые помещения для регистрации мигрантов.

Преступники изготавливали подложные квитанции об оплате госпошлины (авансовых платежей), позволяющие продлить срок пребывания иностранцам, а также организовывали их фиктивную постановку на миграционный учёт.

Хозяйкам квартир, в которых фиктивно регистрировали иностранцев, назначено два года условно. Приговор в законную силу не вступил.

Ева Китаева