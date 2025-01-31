«Спорить в суде не имеет смысла»

Донские власти запретили завоз загрязненного мазутом песка с Черноморского побережья на мусорный полигон под Семикаракорском. Полигон принадлежит ростовской компании «Южный город», которая заключила контракт на утилизацию песка с министерством ГО и ЧС Краснодарского края. Однако, несмотря на запрет, контракт продолжает действовать. Ситуацию «Ъ-Ростов» пояснил судебный эксперт группы Vetа Александр Терентьев:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Ни Роспотребнадзору, ни Минприроды нет никакой необходимости обращаться в суд для приостановки действия заключенного с ООО «Южный город» контракта. У органов власти достаточно полномочий для того, чтобы запретить подрядчику выполнять любые работы, связанные с эксплуатацией полигона, для этого им достаточно принять решение и закрепить его соответствующим актом.

Последствия принятия такого решения для подрядчика и заказчика их, строго говоря, никак не касаются. Невозможность исполнения обязательств по уже заключенному контракту – это проблемы не уполномоченных надзорных органов, а заказчика и подрядчика. Увы, им самостоятельно придется их решать.

Ситуации, когда исполнению обязательств по контракту препятствует решение органов власти, встречаются часто, особенно в части эксплуатации полигонов. Это, можно сказать, классика. Появляется тендер на размещение отходов (чаще всего ТБО). Оператор полигона, по результатам конкурентной процедуры, получает право заключить контракт. Он заключается. Полигон начинает принимать отходы. Местные жители возмущаются. Муниципальные (реже – региональные) власти вмешиваются в ситуацию, позиция населения учитывается. На полигон выезжают с внеплановыми проверками надзорные органы, находят нарушения. Прием отходов прекращается. Договор расторгается, а фактически принятые объемы оплачиваются оператору полигона. После этого объявляется новый тендер, заключается новый контракт с другим оператором... Повторюсь, что за очень редким исключением это работает именно так. Конкретный случай с полигоном в Семикаракорске эту практику только закрепляет.

ООО «Южный город» может попробовать оспорить решение уполномоченных надзорных органов, но в целом спорить в суде не имеет смысла. Даже если оператору через суд удастся доказать, что решение надзорных органов является необоснованным, можно с достаточно высокой степенью уверенности утверждать, что тут же найдутся другие основания, делающие невозможным исполнение контракта. И длиться это будет долго, а загрязненный мазутом песок надо где-то складировать уже сейчас. Поэтому пока ООО «Южный город» будет такое решение оспаривать, заказчик, скорее всего, уже успеет расторгнуть договор и найти нового подрядчика».