Российские войска отразили контратаку ВСУ на Курском направлении

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили одну контратаку ВСУ на Курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также подразделения группировки в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный.

За сутки ВСУ лишились более 270 военнослужащих. Также были уничтожены 28 автомобилей, семь боевых бронированных машин, два танка, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиолокационная станция (РЛС) ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

В общий состав потерь украинских формирований вошли более 56 410 военнослужащих, 1 660 боевых бронированных машин, 1 735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 327 танков, 241 боевая машина пехоты, 185 бронетранспортеров, 106 станций РЭБ, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 33 единицы инженерной и другой техники, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять бронированных ремонтно-эвакуационных маши, восемь транспортно-заряжающих машин, пять РЛС ПВО, командно-штабная машина.

Сутками ранее российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ на Курском направлении. Потери украинских формирований составили более 240 человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова