Оттепель сменится заморозками в Удмуртии на следующей неделе

На текущей неделе в Удмуртии наблюдается температурный фон, соответствующий климатическим нормам конца марта—начала апреля. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики, в выходные дни оттепель сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В предстоящую ночь температура воздуха окажется около 0°С, в субботу днем повысится до +1..+3°С. В ночь на воскресенье, 2 февраля, температура воздуха ожидается около 0..-3°С, а днем она не превысит 0..+2°С. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя.

В начале следующей недели прогнозируется снег от небольшой до умеренной интенсивности, температура воздуха составит -2..-7°С. В середине недели ожидается резкое похолодание.