В Лазаревском районе Сочи модернизировали магистральные сети водоснабжения

Завершена модернизация магистральных сетей водоснабжения в Лазаревском районе Сочи. Обновлены участки сетей в районе поселка Нижняя Хобза, ранее признанные аварийными, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проведены на водоводах диаметром 500 и 700 мм вблизи улицы СМП 603. В ходе модернизации переложено порядка 650 м трубопровода ДУ 700 и 630 м ДУ 500. Трасса перенесена на укрепленные опоры, обустроены водопроводные колодцы и камеры переключения. Оба водовода подключены к централизованной системе водоснабжения.

Реконструкция позволит обеспечить стабильную подачу воды в Лазаревском районе, включая участок от Головинки до Дагомыса, где проживают 40 тыс. человек. Водоканал заменил изношенные трубы и вынес сети за пределы нестабильных зон, что должно исключить перебои даже в пиковый летний период, отметил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Завершающим этапом станет благоустройство территории вдоль обновленных инженерных объектов. Модернизация магистралей проводится в рамках масштабного проекта по стабилизации водоснабжения района.

Вячеслав Рыжков