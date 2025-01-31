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ФК «Урал» подписал контракт с нападающим Евгением Марковым

Российский нападающий Евгений Марков стал игроком футбольного клуба «Урал», сообщили в пресс-службе клуба. Игрок подписал долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов и Евгений Марков

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов и Евгений Марков

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов и Евгений Марков

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Евгений Марков родом из Санкт-Петербурга, в этом году ему исполнится 31 год. Он является воспитанником школы «Зенита», где выступал за «Зенит-2» в Первой и Второй лигах, откуда уходил в краснодарский «Енисей». В январе 2016 года нападающий стал игроком «Тосно». В этом клубе он впервые сыграл в РПЛ и обратил на себя внимание со стороны «Динамо», которое забрало футболиста себе в январе 2018 года. Спустя полтора года нападающий на сезон отправился в команду «Рубина».

Когда он играл за «Краснодар», то дебютировал в Лиге Чемпионов, выйдя на замену в игре против «Челси». В воронежском «Факеле», своем предыдущем клубе, футболист провел 62 игры и забил 15 мячей.

Ранее тренерский штаб ФК «Урал» пополнил бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко.

Полина Щуцкая

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