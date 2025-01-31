Жителя Удмуртии арестовали по делу о нарколаборатории в Пермском крае

В Пермском крае арестовали жителя Удмуртии, организовавшего нарколабораторию. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные краевого УФСБ, из незаконного оборота изъяли 35 кг мефедрона и более 161 кг прекурсоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанный организовал кустарное производство в Пермском районе Пермского края. Ему предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотиков или психотропных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ).

Обвиняемого заключили под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.