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Жителя Удмуртии арестовали по делу о нарколаборатории в Пермском крае

В Пермском крае арестовали жителя Удмуртии, организовавшего нарколабораторию. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные краевого УФСБ, из незаконного оборота изъяли 35 кг мефедрона и более 161 кг прекурсоров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанный организовал кустарное производство в Пермском районе Пермского края. Ему предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотиков или психотропных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ).

Обвиняемого заключили под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

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