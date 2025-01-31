Израиль 1 февраля освободит 90 палестинских заключенных в обмен на 3 заложников

90 палестинских заключенных будут освобождены из израильских тюрем в субботу, 1 февраля, в обмен на троих израильских заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас» в секторе Газа. Об этом сообщает офис по делам палестинских заключенных.

«После передачи палестинским сопротивлением имен сионистских (израильских. — "Ъ") пленных завтра, в субботу, в рамках четвертой партии сделки будут освобождены девять заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, и 81 с большими сроками»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале офиса по делам палестинских заключенных (цитата по РИА Новости).

Власти Израиля пока не давали подтверждения информации, распространенной палестинской стороной.

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава. Всего на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. С момента вступления соглашения о прекращении огня в силу палестинские боевики освободили 15 заложников.

Подробнее о сделке «Хамаса» и Израиля — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая