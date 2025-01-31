Ярославский аэропорт приостанавливал работу на фоне атаки БПЛА

Ярославский аэропорт «Туношна» приостанавливал работу ночью 31 января в связи с атакой беспилотников. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня на подлете к Ярославлю отразили атаку украинских беспилотников. Разрушений и пострадавших нет. В период с 2:35 до 6:13 31 января все полеты в ярославском аэропорту были запрещены.

«Поскольку в данное время авиарейсы в ярославский аэропорт не выполняются, задержек вылетов и прибытий не было»,— сообщили в профильном министерстве.

Алла Чижова