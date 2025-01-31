Песков сослался на следственные действия и не стал говорить о деле «Роснано»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос в ходе пресс-колла о задержании топ-менеджеров «Роснано» сослался на следственные действия и сказал, что не может их комментировать.

Речь идет о бывшем исполнительном директоре компании Борисе Подольском, управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и директоре по методологии учета, налогообложения и отчетности Марине Касенковой. Их задержали в рамках расследования дела о нецелевом расходовании более чем 43 млрд руб. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Следствие считает, что в 2017 году задержанные неверно неправомерно реклассифицировали финансовые обязательства компании, чтобы скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности. Они отчитались акционеру-государству о том, что компания находится в якобы приемлемом финансовом положении. Благодаря этому корпорация получила более 43 млрд руб. от государства в 2022–2024 годах, а также сохранила ранее выданные гарантии.

Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова работали в компании тогда же, когда ею руководил Анатолий Чубайс (с 2008 по 2020 год). В марте 2022 года господин Чубайс досрочно ушел с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул Россию.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Анатолию Чубайсу не хватило дел».