За 2024 год в Самарской области ввели в эксплуатацию 2,013 млн квадратных метров жилья

В прошлом году на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 2,013 млн кв. м жилых помещений, что на 4% больше результата за 2023 год. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, из введенного объема жилья 1,343 млн кв. м. составили помещения в индивидуальных жилых домах. Это на 18% больше показателя за 2023 год. В многоквартирных домах сдали 670 тыс. кв. м — на 16% меньше результата позапрошлого года.

В декабре 2024 года на территории региона ввели в эксплуатацию 224 тыс. кв. м. Это на 44% меньше, чем в декабре 2023 года.

Руфия Кутляева