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Главу челябинского поселения уволили за заключение контракта с компанией супруги

Катав-Ивановский городской суд прекратил полномочия главы Тюлюкского сельского поселения Петра Черного в связи с утратой доверия. Он не заявил о возможном конфликте интересов после заключения муниципального контракта с компанией своей супруги, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что Петр Черный во время работы на посту заключил контракт с ООО «Велес» на поставку автомобильных запчастей, учредителем и директором которого является его супруга. Кроме того, работы для муниципалитета по договору выполнял индивидуальный предприниматель — пасынок главы поселения. Господин Черный не обращался с уведомлением о своей личной заинтересованности, что может быть основанием для досрочного прекращения полномочий. Прокурор внес представление об устранении нарушений в местный совет депутатов, однако его не удовлетворили. Суд по иску надзорного ведомства постановил уволить главу с поста и признал решение совета незаконным.

Виталина Ярховска

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