В Челябинске перевозчика маршрута №128 оштрафовали за отсутствие валидаторов

Челябинского перевозчика, обслуживающего маршрут №128 Петра Столыпина — Автовокзал, оштрафовали на 28 тыс. руб. В работе транспорта нашли 28 нарушений, сообщает telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

Перевозчика по маршруту №128 проверили после многочисленных жалоб челябинцев. В результате выяснилось, что в салонах часто нет валидаторов и терминалов для оплаты, водитель не принимает транспортные карты, предлагает заплатить за проезд с помощью перевода на личную карту или не выдает билет.

Маршрут №128 перешел на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Его обслуживает ООО «Автотранспортное предприятие 1».