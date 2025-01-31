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В Челябинске перевозчика маршрута №128 оштрафовали за отсутствие валидаторов

Челябинского перевозчика, обслуживающего маршрут №128 Петра Столыпина — Автовокзал, оштрафовали на 28 тыс. руб. В работе транспорта нашли 28 нарушений, сообщает telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

Перевозчика по маршруту №128 проверили после многочисленных жалоб челябинцев. В результате выяснилось, что в салонах часто нет валидаторов и терминалов для оплаты, водитель не принимает транспортные карты, предлагает заплатить за проезд с помощью перевода на личную карту или не выдает билет.

Маршрут №128 перешел на регулируемый тариф с 1 января 2024 года. Его обслуживает ООО «Автотранспортное предприятие 1».

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