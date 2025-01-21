Сеть «Розовый кролик» в Петербурге и Москве пополнилась тематическими кофейнями

Основатель холдинга Pinkrabbit Family Максимилиан Лапин принял решение ввести в сеть интим-магазинов «Розовый кролик» новый формат — кофейни с тематическим ассортиментом. Первые такие заведения уже открылись в Петербурге и Москве. О подробностях расширения господин Лапин рассказал «Новому проспекту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«Наша концепция — укрепление семьи, и мы движемся в рамках этого. Сейчас стоит задача поднятия демографии. Пара должна проводить вместе время, общаться, а все сидят в интернете. Ну и как детей делать? Это большая проблема, молодежь стала меньше заниматься сексом»,— пояснил бизнесмен.

Кофейни открылись в помещениях нового формата, где, помимо секс-шопа, также есть магазин повседневной одежды. Они работают внутри точек на улице Ефимова, Седова, а также на Комендантском проспекте, в меню заведений — тематический ассортимент. Как считают эксперты, совмещенный формат поможет сделать рынок менее табуированным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший владелец сети Sela в январе запустит в Петербурге аниме-кафе и раменную.

Дарья Астанина