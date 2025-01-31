Хинштейн ожидает трибунала для убийц мирных жителей в курском селе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал новые подробности о преступлениях украинских военнослужащих в суджанском селе Русское Поречное. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших мирных жителей и выразил уверенность, что каждого преступника, который «принес на нашу землю смерть и геноцид», ждет международный трибунал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня, 31 января, Следственный комитет России обнародовал сведения о допросе украинского штурмовика Евгения Фабрисенко, который рассказал о том, как вместе с сослуживцами убивал и насиловал людей в Русском Поречном. По данным следствия, жертвами военнослужащих стали 22 человека. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По мнению господина Хинштейна, украинские военнослужащие являются идейными наследниками немецко-фашистских оккупантов и заслуживают самого жестокого наказания. «Во время войны немцы разворачивали концлагеря, закидывали гранатами подвалы с мирными, пытали людей. Страшно, что сегодня это повторяется на нашей земле»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Он пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших в Русском Поречном, в том числе и с организацией похорон.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».

Сергей Толмачев, Воронеж