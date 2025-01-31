Нацбанк: в 2024 году из Украины уехало около 500 тыс. человек

Миграционный отток из Украины по итогам 2024 года составил около 500 тыс. человек, следует из информационного доклада Нацбанка страны. По подсчетам аналитиков, в 2025 году из страны уедет порядка 200 тыс. жителей.

Отток населения приводит к дефициту рабочей силы и сокращению внутреннего потребительского спроса в государстве. По информации регулятора, к причинам оттока относится низкий уровень безопасности, отключение электричества, мобилизация и другое. Многие из уехавших находят себе работу в другой стране, обустраиваются там и не планируют приезжать обратно.

По данным регулятора, массовое возвращение жителей может начаться только в 2026 году. По прогнозам аналитиков, предположительное число вернувшихся в Украину мигрантов в 2026 году может составить 200 тыс. человек, а в 2027 — 500 тыс. человек.

На быстрое возвращение может повлиять правительство, если попытается привлечь людей назад, а также изменение политики тех стран, куда уезжают украинцы. Кроме того, положительно скажется снижение рисков безопасности в государстве. Это снизит дефицит рабочей силы и восстанаовит потребительский спрос.

В октябре 2024 года в ООН сообщили, что население Украины продолжает покидать страну. Общее число уехавших с 24 февраля 2022 года составляет около 10 млн жителей.