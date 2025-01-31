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ООО «Башкирэнерго» высоко оценили за вклад в экологию

Начальник отдела экологической безопасности ООО «Башкирэнерго» Елена Филиппова удостоена благодарственного письма Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Награду в торжественной обстановке вручил заместитель министра Шамиль Фаррахов. В документе подчеркивается активное участие Елены Филипповой в организации экологических мероприятий и вклад в развитие экокультуры региона в 2024 году.

Шамиль Фаррахов и Елена Филиппова

Фото: ООО «Башкирэнерго»

«Экологические акции экологи ООО «Башкирэнерго» совместно с первичными профсоюзными организациями проводят на всей территории республики. В прошлом году наши экологи и волонтеры участвовали в экологических субботниках «Зеленая весна», Всероссийской акции «Вода России» и становились победителями конкурсов профмастерства. Из года в год мы уделяем серьезное внимание экологической повестке, в чем заслуга каждого активиста нашей компании»,– прокомментировала Елена Филиппова.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»

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