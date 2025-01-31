Дума Тольятти по-прежнему не спешит решать вопрос с выборами главы города

Совет думы Тольятти утвердил повестку заседания, запланированного на 5 февраля 2025 года. В этой повестке вновь не значатся выборы главы города. Тольятти живет без городского главы с середины сентября 2024 года, когда произошла отставка Николая Ренца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в гордуме, депутаты собираются рассмотреть отчет о деятельности за 2024 год городского УМВД. По линии экономического блока планируется рассмотрение вопросов по внесению изменений в бюджет.

Кроме того, в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет совмещено рассмотрение информации администрации о плане праздничных мероприятий и вопросу о деятельности ТОСов в части дополнительных мероприятий к юбилею Победы.

Что касается выборов, внеочередное заседание думы Тольятти, на котором депутаты должны были выбрать городского главу, было намечено на 19 декабря, но в последний момент его отменили и перенесли решение вопроса на неопределенный срок. Спикер думы Сергей Рузанов заявил, что на конкурс поступило большое количество заявок и их необходимо изучить досконально.

Алексей Алексеев