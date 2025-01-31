Ночным пожаром в ангаре на трассе «Скандинавия» заинтересовалась полиция

Петербургская полиция инициировала проверку обстоятельств возникновения крупного пожара в ангаре на автодороге «Скандинавия». Сигнал о возгорании на 55-м км федеральной трассы в Выборгском районе Ленобласти поступил в экстренные службы 30 января в 21:20, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара в производственном ангаре в районе 55-го км ФАД «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти Тушение пожара в производственном ангаре в районе 55-го км ФАД «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в построенном возле дороги металлическом ангаре происходило горение на площади около 450 кв. метров. В момент пожара в помещении, которое использовалось как склад и ремонтная зона, находилось шесть квадроциклов.

В результате пожара все находившееся в ангаре имущество сгорело полностью. Примерная сумма ущерба составила около 9 млн рублей. Среди людей пострадавших нет, уточнили в главке. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.

«Ъ-СПб» писал, что тушение ночного пожара осложнялось тем, что внутри горящего ангара могли находиться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы.

Андрей Цедрик