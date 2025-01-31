В Выборгском районе Ленобласти тушат пожар в ангаре на площади 600 кв. метров

Поздно вечером в четверг, 30 января, крупный пожар в производственном помещении произошел в Выборгском районе Ленинградской области. Подразделения Леноблпожспас и пожарно-спасательного отряда Курортного района Санкт-Петербурга работают по ликвидации возгорания в районе 55-го км ФАД «Скандинавия», где горит ангар, сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

В сообщении отмечается, что работа спасателей осложнена тем, что внутри помещения могут находиться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы. По предварительной информации площадь пожара составляет 600 кв. метров.

Информации о пострадавших не поступало. Место пожара расположено в промышленной зоне, жилых зданий поблизости нет, уточнили в комитете.

Андрей Цедрик