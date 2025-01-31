Скончался экс-директор Губахинского коксохимического завода

Вчера, 30 января, ушел из жизни почетный гражданин Губахи, бывший директор местного коксохимического завода Борис Мазука. Об этом сообщается на официальной странице администрации Губахинского муниципального округа «ВКонтакте». Прощание с господином Мазукой состоится 1 февраля в Храме «Всех Скорбящих Радость» с 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мазука

Фото: страница администрации Губахинского округа в соцсети Борис Мазука

Фото: страница администрации Губахинского округа в соцсети

Борис Мазука родился в 1937 году. В 1960 году начал трудовую деятельность на Губахинском коксохимзаводе с должности электромонтера. После окончания Пермского политехнического института вступил в компартию и продолжил работу на различных должностях в органах власти. В 1975-м снова вернулся на завод уже в качестве директора. На этой должности Борис Мазука проработал восемь лет.

В 1991 году был назначен генеральным директором ПО «Пермьлестоппром». Звание почетного гражданина города Губахи Борису Мазуке присвоили в 2010 году.