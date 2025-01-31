Полиция разыскивает семиклассницу, похищенную Тюменской области

В Тюменской области похитили 13-летнюю семиклассницу, которую насильно затолкали в автомобиль и увезли, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным полиции, в настоящее время сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. «Изучены записи с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Принимаются меры по установлению местонахождения девочки»,— сообщил пресс-секретарь УМВД по региону Антон Каморников.

По данным telegram-канала SHOT, 30 января в селе Княжево Тюменского района взрослый мужчина и молодой человек возле школы подкараулили Сашу, затолкали ее в автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. Очевидцы сообщили о происшествии директору школы, которая вызвала полицию. Подруги девочки рассказали, что ранее она жаловалась на сталкера, с которым познакомилась в соцсетях. Мама девочки подтвердила, что знала о переписке дочери с молодым человеком.

По предварительной информации, девочка была похищена представителями цыганской общины для насильственной выдачи замуж.

Полина Щуцкая