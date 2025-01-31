Мошенники похитили 7,6 млн рублей у служащей нижегородского театра

Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 72-летней контролера билетов театра в Нижнем Новгороде, которая перевела неизвестным 7,6 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей несколько дней подряд звонили и писали в мессенджер якобы заместитель директора службы безопасности банка и силовики. Они убедили нижегородку в том, что с ее карты неизвестные списывают деньги. Испугавшись за свои сбережения, она обналичила накопления и 19 трансакциями перевела их на продиктованные мошенниками счета.

Полиция ищет подозреваемых, которым может грозить до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев